Première joute entre Wout van Aert et Mathieu van der Poel à Mol vendredi

Wout van Aert et le champion du monde de cyclocross Mathieu van der Poel croiseront le fer pour la première fois de la saison sur les labourés à l'occasion du cross de Mol, vendredi. Les organisateurs ont réussi à convaincre les deux géants de participer à une course en dehors des critériums de régularité, après leurs rentrées respectives sur le cross d'Essen et sur celui d'Herentals.