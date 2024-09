Première médaille belge à l'Euro de cyclisme: Jasper Schoofs prend l'argent en contre-la-montre chez les juniors

Jasper Schoofs a décroché la médaille d'argent sur le contre-la-montre juniors garçons des championnats d'Europe de cyclisme couru mercredi sur 31,2 km entre Heusden-Zolder et Hasselt.

Schoofs a réalisé un chrono de 37:15.63 et termine à sept secondes du Néerlandais Michiel Mouris, vainqueur en 37:08.60. L'Allemand Paul Fietzke s'est paré de bronze en 37:32.59. La Belgique place un deuxième coureur dans le top 10 avec la 6e place de Matisse Van Kerckhove en 37:44.56. Aldo Taillieu a abandonné après une chute.

L'Espagnole Paula Ostiz Paco a remporté la première médaille d'or de ces championnats sur le contre-la-montre juniores filles devant la Néerlandaise Fee Knaven et la Slovaque Viktoria Chladonova. Luca Vierstraete a terminé 8e et meilleure Belge.

L'ensemble des chronos sont prévus ce mercredi avec encore les U23 dames et messieurs et les élites dames et messieurs.