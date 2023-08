Première victoire de Campenaerts cette saison, une course abordée "intelligemment"

Avec le vainqueur du jour Victor Campenaerts et Jasper De Buyst sur le podium de la 63e Course des Raisins à Overijse, Lotto Dstny a réussi sa journée. Campenaerts a remporté un sprint à deux avec le Norvégien Rasmus Tiller, à l'issue d'une course "abordée intelligemment".

"Nous avons pris le départ avec des ambitions et avons pris nos responsabilités pendant la course", a déclaré Campenaerts. "Nous l'avons abordée intelligemment, et avec une bonne stratégie collective, nous n'avons pas vraiment été inquiétés. C'était agréable de s'échapper avec Rasmus Tiller, mon ancien coéquipier, dans le final, même si je savais qu'il était très rapide. C'est pour cela que je n'ai pas voulu prendre de relais dans les deux derniers kilomètres, d'autant que j'avais Jasper De Buyst dans le groupe derrière nous. J'ai osé et ça a fonctionné. Je suis sur le podium avec mon colocataire et copain de vlog du Tour, c'est fantastique".

De Buyst était aussi très satisfait de la performance de son équipe : "Nous avons créé une situation favorable dans le final. J'ai contré les attaques de l'arrière, ce qui m'a coûté pas mal d'énergie, mais je suis parvenu à mettre Victor dans un fauteuil. Lui pouvait aussi ne pas relayer à l'avant, sous prétexte que j'étais le plus rapide de son équipe. Avec ces deux places sur le podium, c'est une journée plus que réussie".