Première victoire en WorldTour pour Sam Welsford: "J'ai tenté ma chance et ça m'a souri"

Sam Welsford (DSM-firmenich) a signé sa quatrième victoire de la saison en remportant la 4e étape du Renewi Tour (WorldTour), le nouveau nom du Tour du Benelux, en devançant le Néerlandais Olav Kooij et Jasper Philipsen dans un sprint disputé samedi à Peer. "Même si c'était serré, cela reste une victoire", a confié l'Australien après la course.

Les organisateurs ont dû utiliser la photo-finish pour déterminer le vainqueur. "Lorsque j'ai franchi la ligne, je ne savais pas si j'étais premier, deuxième ou troisième. Après un certain temps, j'ai appris que j'avais gagné. Ma première victoire sur une course WorldTour est dans la poche", a souri Welsford.

Dans un final agité avec deux chutes, Welsford est parvenu à devancer Kooij, Philipsen mais aussi Tim Merlier et Arnaud De Lie qui ont complété le top 5. "Je devais surveiller deux équipes avec Lotto Dstny et Alpecin-Deceuninck qui ont préparé leur train. Je devais aussi tenter ma chance. C'était très nerveux dans le final, surtout avec ces routes étroites. La route s'est ouverte dans la dernière ligne droite et j'ai pu tenter ma chance. Cela m'a souri."