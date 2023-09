Premiers championnats de Belgique et d'Europe de gravel dimanche à Oud-Heverlee

Le parcours de cet Euro/National est composé d'une boucle locale et d'un grand tour. La boucle locale, qui se compose à 80 % de sentiers 'offroad', est d'une longueur d'environ 30 kilomètres. Elle sera parcourue à plusieurs reprises, tant au départ qu'en fin de parcours. Entre les deux, il y a une plus grande boucle, de 47 kilomètres avec 50 % de sentiers, via Vossem et Tervuren jusqu'à Jezus-Eik et un retour via Loonbeek et Sint-Agatha-Rode jusqu'au Zoet Water.

Les dames élites parcourent une boucle locale de moins que les messieurs. La distance totale est donc de 130 kilomètres pour celles-ci et de 160 kilomètres pour les messieurs élites.