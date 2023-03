Primoz Roglic: "Ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini"

Primoz Roglic s'est adjugé une troisième victoire d'affilée à Tirreno-Adriatico. Après ses succès à Tortoreto jeudi et à Sassotetto vendredi, le Slovène de la Jumbo-Visma a enlevé samedi la 6e et avant-dernière étape de la "Course des deux mers" à Osimo, confortant ainsi son maillot bleu de leader.