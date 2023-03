Primoz Roglic: "C'est encore mieux de gagner quand on ne s'y attend pas"

Absent du peloton depuis sa chute à la Vuelta en septembre, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a fêté son retour à la compétition de la plus belle des manières. Le Slovène s'est adjugé trois étapes et le classement final de Tirreno-Adriatico (WorldTour), qu'il a remporté pour la deuxième fois de sa carrière dimanche.

"C'est agréable de revenir à la compétition de cette manière", a déclaré Roglic aux organisateurs après la dernière étape, remportée par Jasper Philipsen à San Benedetto del Tronto. "J'ai vraiment apprécié toute la semaine. Mes coéquipiers ont été très forts. Il y a une semaine, je m'attendais juste à souffrir. C'est encore mieux de gagner quand on ne s'y attend pas. Cela fait du bien avant le Giro".

L'ancien champion de saut à skis n'avait plus couru depuis sa lourde chute sur le Tour d'Espagne, en septembre, après avoir déjà chuté au Tour de France. Il s'était fait opérer en octobre pour stabiliser son épaule droite et était arrivé en Italie "sans pression et sans viser un résultat en particulier", selon les propos de son directeur sportif Merijn Zeeman.

Au général, Roglic termine avec 18 secondes sur le Portugais Joao Almeida (UAE Team Emirates) et 23 sur le Britannique Tao Geoghegan Hart (INEOS Grenadiers).