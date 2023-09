Primoz Roglic gagne la 8e étape devant Remco Evenepoel, Sepp Kuss nouveau leader

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a pris la deuxième place de la 8e étape du Tour d'Espagne (cycliste) disputée sur un parcours accidenté et sinueux de 165 km entre Dénia et le mur de catégorie 1 de Xorret de Cati (3,9 km à 11,4%) samedi.

Les Jumbo-Visma ont réussi leur journée avec la victoire de Primoz Roglic, plus véloce au sprint que le champion de Belgique alors que l'Américain Sepp Kuss a endossé le maillot rouge de leader au classement général.

C'est la 11e victoire du Slovène, 33 ans, sur la Vuelta, la 78e de sa carrière et la 13e cette année. L'Espagnol Juan Ayuso (UAE Emirates) a pris la 3e place et grappille aussi comme les deux premiers samedi des secondes de bonifications (10, 6 et 4).