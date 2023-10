Primoz Roglic rejoint la BORA-hansgrohe à partir de la saison 2024

"BORA-hansgrohe a obtenu la signature de Primoz Roglic à partir de la saison prochaine", a expliqué le communiqué. "Vainqueur de Grands Tours et de Monuments, c'est l'un des meilleurs coureurs du monde qui s'est engagé auprès de l'équipe WorldTour allemande." Cette signature intervient dans le contexte particulier d'une possible fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step. Roglic avait annoncé qu'il ne courrait plus pour Jumbo-Visma samedi dernier, avant le départ du Tour d'Émilie.

Primoz Roglic sort d'une saison pleine, avec 15 victoires au total dont une étape et le classement général du Tour d'Italie, deux étapes sur La Vuelta et dernièrement, le Tour d'Émilie. Le Slovène compte 80 succès au compteur, lui qui a remporté le Tour d'Espagne trois fois de suite, entre 2019 et 2021, a décroché 12 étapes sur celui-ci, mais aussi, entre autres, Liège-Bastogne-Liège 2020 et une médaille d'or olympique sur le contre-la-montre à Tokyo en 2021.