Primoz Roglic rejoint la BORA-hansgrohe à partir de la saison 2024

"BORA-hansgrohe a obtenu la signature de Primoz Roglic à partir de la saison prochaine", a expliqué le communiqué. "Vainqueur de Grands Tours et de Monuments, c'est l'un des meilleurs coureurs du monde qui s'est engagé auprès de l'équipe WorldTour allemande." Cette signature intervient dans le contexte particulier d'une possible fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step. Roglic avait annoncé qu'il ne courrait plus pour Jumbo-Visma samedi dernier, avant le départ du Tour d'Émilie.

Le coureur s'est félicité de cette nouvelle étape de sa carrière. "J'ai hâte, bien qu'un changement d'équipe soit quelque chose de nouveau pour moi. Le facteur décisif a été que l'équipe était très motivée à l'idée de travailler avec moi, et que nous partagions les mêmes idées." Son futur directeur d'équipe Ralph Denk a lui aussi commenté la signature. "Il y a huit ans, Primoz a failli nous rejoindre en tant que néo-professionnel. Maintenant, il nous arrive en tant que professionnel, avec une longue liste de victoires comme peu en ont accumulé avant lui."