Primoz Roglic se réjouit d'une victoire inattendue: "Ce n'était pas l'objectif principal"

Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) a brillé sur la première arrivée au sommet de l'édition 2024 du Tour d'Espagne. Le Slovène s'est adjugé la victoire et a endossé le maillot rouge à l'issue des 170,5 kilomètres entre Plasencia et Pico Villuercas, mardi. Pourtant, "ce n'était pas l'objectif principal du jour", a-t-il avoué à l'organisation après la course.