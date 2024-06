Primoz Roglic s'impose de justesse au général, au bout d'une étape remportée par Rodriguez

Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a remporté le Critérium du Dauphiné (WorldTour), à l'issue de la 8e et dernière étape courue dimanche entre Thônes et le Plateau des Glières en France. Le Slovène a souffert au bout des 160,6 kilomètres de course, mais il a triomphé pour une poignée de secondes au général devant l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike). Ce dernier a fini 2e de l'étape derrière le vainqueur du jour, l'Espagnol Carlos Rodriguez (INEOS Grenadiers).