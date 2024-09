Puck Pieterse sacrée chez les espoirs dames, Julie De Wilde 13e

Dans ces Mondiaux, la course des U23 féminines se déroulait en même temps que la course des élites. Pieterse a terminé 13e des élites, à 3:00 de Lotte Kopecky, et première de sa catégorie, ce qui lui vaut d'être sacrée.

Pieterse a devancé au sprint la Britannique Neve Bradbury et l'Allemande Antonia Niedermaier. Bradbury et Niedermaier ont fini respectivement 15e et 18e des élites. Pieterse, Bradbury et Niedermaier figuraient dans un groupe de poursuivantes réglé par la Hongroie Blanka Vas, 10e.