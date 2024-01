Quatre candidats se disputeront le maillot tricolore dimanche à Meulebeke

À Meulebeke, Vanthourenhout, 30 ans, remettra donc son titre en jeu dans une course qui s'annonce ouverte. De retour après avoir souffert d'une grippe intestinale, Eli Iserbyt tentera d'enlever son premier titre national chez les seniors tout comme Thibau Nys, champion du monde chez les espoirs en 2023. Champion de Belgique en 2020, Laurens Sweeck pointe comme le quatrième favori pour la couronne nationale. Gianni Vermeersch, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Joran Wyseure ou encore Quinten Hermans tenteront de jouer les troubles-fêtes.

Chez les dames, Sanne Cant peut remporter son 15e titre de rang samedi. Forte de sa victoire à Loenhout le 29 décembre, Cant sera une nouvelle fois la grande favorite au départ. L'Anversoise devra faire avec la concurrence de Laura Verdonschot qui semble être la mieux placée pour faire tomber Cant de son trône qu'elle occupe depuis 2010.