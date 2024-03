Quelque 2.500 cyclistes attendus à Andenne du 12 au 14 avril pour le Belgium Bike Festival

L'ambition des organisateurs est de faire du festival un rendez-vous incontournable pour les cyclistes de Wallonie et plus largement de toute la Belgique. La localisation de l'événement, à Andenne, n'a pas été choisie par hasard. Au coeur de la Wallonie, la "Cité des Ours" offre un accès privilégié à de nombreux itinéraires nature et montées mythiques, comme le Mur de Huy ou la Route Merveilleuse à la Citadelle de Namur.

Au travers de parcours chronométrés ou non, toutes les disciplines du vélo seront représentées, du VTT au vélo de route en passant par le gravel et le bikepacking. Les moins sportifs pourront aussi participer à "La Balade", une randonnée gourmande d'environ 30 km faisant la part belle à l'Ardenne condruzienne, avec deux haltes destinées à déguster des produits locaux. Les enfants ne sont pas en reste avec des cours d'initiation et de perfectionnement accessibles dès deux ans.