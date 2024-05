Quinten Hermans, dixième à l'arrivée: "J'ai donné tout ce que je pouvais"

Hermans était l'un des quatre Belges dans la grande échappée de dix-neuf coureurs qui a animé la course. Il a réussi à s'accrocher longtemps malgré les nombreuses accélérations du Français Julian Alaphilippe dans les ascensions. Hermans a finalement concédé près de quatre minutes au vainqueur Andrea Vendrame et franchi la ligne d'arrivée en dixième position.

Alpecin-Deceuninck, l'équipe du Limbourgeois de 28 ans, n'a toujours pas remporté de victoire d'étape dans ce Giro. "J'aurais aimé me battre pour la victoire aujourd'hui, mais je ne pouvais pas aller plus vite. J'ai dû rouler 'à bloc' très tôt. J'ai donné tout ce que je pouvais, et c'est tout ce que je peux faire".

Plus tôt dans ce Giro, Hermans a également terminé troisième de la 12e étape, 6e de l'étape initiale et septième de la 6e étape.