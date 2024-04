Quinten Hermans gagne la 3e étape au sprint, Primoz Roglic chute mais reste leader

Quinten Hermans a remporté la 3e étape du Tour du Pays basque, course cycliste de catégorie WorldTour, mercredi. Le coureur d'Alpecin-Deceuninck s'est imposé au sprint après 190,9 km entre Espelette et Altsasu. Il a devancé l'Italien Edoardo Zambanini (Bahrain-Victorious) et l'Espagnol Alex Aranburu (Movistar). Malgré une chute, le Slovène Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) a conservé son maillot de leader.