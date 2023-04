Quinten Hermans leader d'Alpecin-Deceuninck, Intermarché-Circus-Wanty mise sur Rui Costa

La formation belge alignera aussi le Danois Soren Kragh Andersen, le Belge Fabio Van Den Bossche, l'Australien Robert Stannard, l'Allemand Jason Osborne et les Autrichiens Tobias Bayer et Michael Gogl.

L'équipe Intermarché-Circus-Wanty, dont faisait partie Quinten Hermans lorsqu'il est monté sur le podium il y a douze mois, sera cette fois emmenée par le Portugais Rui Costa, vainqueur cette année du Tour de la Communauté de Valence et 4e des Strade Bianche. Le champion du monde 2013 sera épaulé par les Belges Kobe Goossens et Tom Paquot, l'Allemand Georg Zimmermann, le Français Lilian Calmejane, l'Italien Lorenzo Rota et le Néo-Zélandais Dion Smith.