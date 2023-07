Quinze Belges engagés dans la traditionnelle classique d'après-Tour

Evenepoel sera accompagné chez Soudal Quick-Step par Pieter Serry et Mauri Vansevenant. L'équipe belge Alpecin-Deceuninck arrivera au Pays Basque avec la plus grosse délégation belge avec Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Xandro Meurisse et Jimmy Janssens.

Les autres Belges à prendre le départ seront Aimé De Gendt et Loïc Vliegen (Intermarché-Circus Wanty), Arjen Livyns et Liam Slock (Lotto Dstny), Tiesj Benoot et Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma) ainsi que Dylan Teuns (Israel-Premier Tech).