Qunten Hermans: "Mes équipiers ont vraiment cru en moi"

En remportant le sprint en côté de la troisième étape du Tour du Pays basque, Quinten Hermans (Alpecin-Deceuninck) a renoué avec la victoire qu'il attendait depuis juin 2022 et la quatrième étape du Baloise Belgium Tour.

"C'était incroyable de voir comment j'ai été amené à la ligne d'arrivée. L'équipe a fait un travail fantastique", a insisté Hermans. "Mes équipiers ont vraiment cru en moi. Ils sentaient que je pouvais parachever le travail. C'est tellement bon d'avoir la confiance de tous mes coéquipiers et de les remercier avec une victoire."

"Mardi, nous avons commis quelques erreurs à la fin de la course. Mais nous les avons analysées et nous avons élaboré un nouveau plan, que nous l'avons parfaitement exécuté. Stan Van Tricht m'a amené jusqu'aux 600 derniers mètres et m'a déposé dans la roue d'Aranburu. C'était la bonne chose à faire. A ce moment-là, je savais que je pouvais gagner si j'avais encore les meilleures jambes dans les 200 derniers mètres. Cette arrivée était parfaite pour moi parce qu'elle était en montée. Dans un tel sprint, je peux donner le meilleur de moi-même", a conclu Hermans.