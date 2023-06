Rasmus Tiller: "Cette deuxième victoire prouve que cette course me convient vraiment"

"J'avais de très bonnes jambes. Toute la journée s'est déroulée comme prévu. Avec l'équipe, nous avons pu contrôler la course et la mener dans la bonne direction. Mes coéquipiers ont également réussi à me hisser en tête de la course dans le final", a résumé Tuiller. "Une fois dans le groupe de tête, j'ai cru de plus en plus en un bon résultat. Bien sûr, cette conviction a grandi lorsque Mathieu van der Poel a soudainement disparu du groupe de tête sur crevaison. J'ai aussi perdu mon coéquipier Soren Waerenskjold à cause d'une crevaison, et cela m'arrangeait bien que nous nous retrouvions soudain à trois devant. Je craignais le coureur de la Soudal-Quick Step, Stan Van Tricht, qui a vraiment fait bonne impression. Sur la Citadelle, j'ai réussi à devancer tout le monde."

"Cette deuxième victoire prouve que cette course me convient vraiment. Bien sûr, il faisait très chaud et sur les bandes de gravel, la poussière volait vraiment autour de nos têtes, rendant la course encore plus difficile. Il était conseillé de boire suffisamment et nos collaborateurs étaient partout en train de proposer des bidons. Heureusement, il faisait également très chaud en Norvège ces derniers jours, et j'étais donc déjà un peu acclimaté", a conclu le coureur Uno-X.