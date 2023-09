Remco Evenepoel, 4e, anime encore la 15e étape remportée par le Portugais Rui Costa

A l'attaque encore toute la journée, Remco Evenpoel a terminé 4e de la 15e étape du Tour d'Espagne (WorldTour) disputée sur 158,3 km entre Pampelune et Lekunberri. Elle a été remportée par le Portugais Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) qui s'impose dans un sprint à trois devant l'Allemand Lennard Kämna (BORA-hansgrohe) et le Colombien Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious).

Comme la veille lors de sa chevauchée victorieuse, Remco Evenepoel aura en effet été le premier attaquant. Le champion de Belgique a mené la vie dure au peloton en début de course.

Dans le Puerto de Lizarraga (19,3km/2,7%/cat.3), Evenepoel a encore fait monter la cadence. Seuls Rui Costa, l'Espagnol Cristián Rodríguez (Arkéa Samsic), puis Lennard Kämna et Santiago Buitrago ont pu suivre. L'échappée s'est formée à 80 bornes de l'arrivée, composées de quinze coureurs avec les retours de l'Italien Andrea Vendrame (AG2R Citroën), l'Équatorien Jonathan Klever Caicedo (EF Education-EasyPost), les Français Rudy Molard (Groupama-FDJ) et Kenny Elissonde (Lidl-Trek), ainsi que l'Australien Chris Hamilton (dsm-firmenich), l'Allemand Nico Denz (BORA-hansgrohe), le Colombien Einer Augusto Rubio (Movistar), le Français Geoffrey Bouchard (AG2R Citroën), le Danois Andreas Kron (Lotto Dstny) et un autre Belge, Jimmy Janssens (Alpecin-Deceuninck), finalement 10e de l'étape.

La double ascension du Puerto de Zuarrarrate (7,3km/4,8%/cat.2) a opéré une nouvelle sélection. Buitrago, Kämna (malgré une chute) et Costa se sont échappés à 8 km du but. Le groupe Evenepoel était à une trentaine de secondes. Le trio se regardera dangereusement mais se disputera la victoire au sprint. Le peloton est arrivé à 2:52.