Remco Evenepoel abandonne à quelques kilomètres de l'arrivée

Le double champion olympique faisait partie des favoris dans cette course italienne d'un jour à l'instar de Tadej Pogacar (UAE Emirates) ou encore de Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe). Mais il a dû déposer les armes à l'approche de la ligne d'arrivée.

Evenepoel, 24 ans, avait tenté d'attaquer à 47 kilomètres du but mais Pogacar l'a contré et s'est envolé en solitaire, en prenant jusqu'à plus de deux minutes d'avance sur le rete du peloton.