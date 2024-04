Remco Evenepoel assume son "erreur" sur sa chute: "J'ai pris un risque"

Le champion du monde de la discipline est tombé après seulement 200 mètres de course, dans le deuxième virage. "Cela a été ma première erreur", a reconnu Evenepoel au micro d'Eurosport. "Je suis arrivé trop vite en prenant trop d'angle. De plus, la route glissait un peu, comme cela peut arriver dans des villes. C'est de ma faute, j'ai pris un risque et je suis déjà concentré sur la suite."

Le natif de Schepdael compte déjà 11 secondes de retard sur Roglic mais aussi quatre secondes d'avance sur Jonas Vingegaard. "Je pensais avoir un peu d'avance en prenant le départ, mais je n'ai pas eu de chance avec ma chute. Le classement est très serré et je m'attends à une grosse bagarre. Ce sera difficile de prendre du temps demain (mardi, ndlr.). J'espère que la malchance est passée chez nous et que nous pourrons faire de bons résultats."