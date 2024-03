Remco Evenepoel avait la victoire à Nice dans un coin de la tête

"Je ne suis pas déçu. Un seul coureur a réussi à me suivre aujourd'hui, et il mérite de gagner", a déclaré Remco Evenepoel. "Il a d'ailleurs été aussi très fort il y a deux jours. Le plan qui était prévu, c'est celui que j'ai appliqué. Nous avons mis un rythme élevé dès le début et je me suis retrouvé en bonne position. Puis je me suis dit que j'allais attaquer une fois que j'avais réussi à bien fatiguer les autres. C'est de cette façon que je voulais courir. Pendant un moment, Vlasov est venu avec nous, mais dans la dernière ascension j'ai encore durci le rythme pour le lâcher. Je me suis dit que ce serait plus facile pour gagner l'étape en duel avec Jorgenson".

"Je peux encore progresser pendant la saison, mais je sais que je suis en bonne forme, pour réussir à remporter cette étape et finir 2e de Paris-Nice. J'avais dans un coin de ma tête l'arrivée en juillet du Tour de France ici. J'ai eu de bons résultats cette semaine et j'ai évolué à un bon niveau même si j'ai fait quelques erreurs. Je ne retiens que les sensations positives", avance Evenepoel, qui doit rester quelques jours dans la région pour repérer les routes du prochain Tour qui se terminera par un contre-la-montre entre Monaco et Nice le 21 juillet.