Remco Evenepoel avant la haute montagne: "Je me sens à l'aise en altitude"

Jeudi, les favoris ont laissé les baroudeurs se disputer l'étape, remportée par Victor Campenaerts. "L'étape d'aujourd'hui s'est bien passée", a analysé Evenepoel. "De notre côté, tout était sous contrôle dans l'équipe. Il a fallu rester très concentré, en particulier dans les descentes très techniques. En fin de compte nous arrivons sans avoir connu de problème, donc tout va bien."

Vendredi, l'étape entre Embrun et Isola 2000, avec deux côtes hors catégorie et une ascension finale de première catégorie, pourrait redistribuer les cartes au général. Evenepoel a passé deux semaines en stage à Isola 2000, une station des Alpes-Maritimes. "Beaucoup de coureurs habitent à Nice et à Monaco et connaissent très bien ces routes. Donc il fallait que j'y aille aussi. Maintenant j'ai bien repéré les parcours des trois étapes qui arrivent, ce sont celles qui vont énormément compter entre les acteurs du classement général."