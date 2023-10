Remco Evenepoel chute en début de course mais repart

Le champion de Belgique s'est relevé et est reparti, le coude gauche ensanglanté. Il a fait appel à la voiture médicale pour se faire soigner et est revenu dans le peloton au pied de la Madonna del Ghisallo, à 209 km du but. Impliqué dans la même chute, le Néerlandais Sjoerd Bax (UAE Team Emirates) lui abandonné.

Remco Evenepoel, qui n'avait plus couru depuis la Vuelta, dispute la Classique des feuilles mortes pour la 3e fois. Il avait lourdement chuté lors de sa 1e participation en 2020, tombant dans le ravin à 50 km de l'arrivée. Il n'avait pu reprendre la compétition que neuf mois plus tard au Giro. Il s'était classé 19e pour sa 2e participation au Tour de Lombardie en 2021.