Remco Evenepoel confirme qu'il restera chez Soudal Quick-Step la saison prochaine

"Je reste, puisque l'équipe continue d'exister", a simplement déclaré Remco Evenepoel. "Il y a eu des discussions, mais j'ai toujours gardé la tête froide et me suis concentré sur mon entraînement."

Les rumeurs allaient bon train depuis une semaine à propos d'une possible fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal Quick-Step. L'avenir des coureurs des deux équipes, et particulièrement de la deuxième puisqu'elle allait disparaitre, étaient donc dans une situation nébuleuse à propos de leur avenir.