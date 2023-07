Remco Evenepoel confirme sa présence au départ de la Vuelta

Remco Evenepoel a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il sera bien au départ du prochain Tour d'Espagne, prévu du 26 août au 17 septembre et dont il est le tenant du titre, confirmant les propos de Patrick Lefevere, le manager de Soudal Quick-Step, dans les journaux du groupe IPM lundi.

En mai dernier, Evenepoel avait été contraint à l'abandon sur le Tour d'Italie au soir de la 9e étape à cause d'un test positif au coronavirus. De retour à 100% et actuellement en stage à Val di Fassa en Italie où il se prépare pour la seconde partie de sa saison, le champion du monde sera donc bien au départ de la Vuelta le samedi 26 août prochain à Barcelone pour défendre son titre. En 2022, le natif de Schepdael avait remporté le premier grand tour de sa carrière en Espagne.

"Je serai de retour et prêt à défendre mon titre sur la Vuelta 2023. J'ai hâte de mener de nouvelles batailles sur les belles routes espagnoles. Rendez-vous à Barcelone", a écrit le champion du monde.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de revenir sur la Vuelta", a ajouté Evenepoel, cité ensuite dans un communiqué du 'Wolfpack'. "Je n'ai évidemment que de bons souvenirs de ma première participation l'année dernière lorsque nous avions vécu un moment extraordinaire. Je suis impatient d'y retourner et de relever les nombreux défis que présente cette course. J'adore courir en Espagne, c'est là que j'ai remporté certaines de mes plus belles victoires depuis que je suis professionnel. J'espère continuer sur cette voie le mois prochain avec mes équipiers de Soudal Quick-Step lorsque je serai au départ à Barcelone où j'ai décroché une belle victoire en arc-en-ciel il y a quelques mois (au Tour de Catalogne, ndlr.)."