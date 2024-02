Remco Evenepoel connaît ses équipiers pour sa première course de la saison au Portugal

La 2e édition de cette Figueira Champions Classic sera courue sur 222,1 km entre Sao Pedro et Figueira da Foz. Lors de la seconde partie du parcours, les coureurs effectueront quatre tours d'un circuit local avec les ascensions de la Rua Parque Forestal (2,3 km à 7,9%) et l'Enforca Caes (800m à 7,3%).

Pour sa première course de l'année, Evenepoel sera entouré de Pieter Serry, Warre Vangheluwe, Louis Vervaeke mais aussi de l'Espagnol Mikel Landa, principale recrue de l'équipe belge et qui fera ses débuts avec le Wolfpack, de l'Italien Mattia Cattaneo et du Britannique James Knox.

"Nous avons de bons souvenirs de l'année dernière où nous avions gagné avec Casper Pedersen", a déclaré le directeur sportif Iljo Keisse, cité dans le communiqué. "Cette année, nous alignons une équipe différente et Remco sera évidemment notre leader. Le parcours est un peu plus long que l'année dernière avec un circuit local très exigeant. La météo ne s'annonce pas bonne et pourrait avoir un impact sur la course."

Après la Figueira Champions Classic, le champion de Belgique restera au Portugal pour participer au Tour de l'Algarve du 14 au 18 février.