Remco Evenepoel connaît ses équipiers pour son premier Paris-Nice

Le champion de Belgique, récent vainqueur du Tour d'Algarve, sera entouré d'Yves Lampaert, Ilan Van Wilder, quatrième du dernier Tour des Émirats arabes unis, Louis Vervaeke, les Italiens Mattia Cattaneo et Gianni Moscon et le Danois Casper Pedersen.

"Paris-Nice est une course importante pour l'équipe", a confié le directeur sportif Klaas Lodewyck, cité dans le communiqué. "Les deux premiers jours seront très exigeants et le plus important sera de les passer sans encombre. Il y aura ensuite le contre-la-montre par équipes où le temps du premier coureur à passer la ligne sera pris en compte. Nous avons travaillé là-dessus. Ensuite, nous nous concentrerons sur les trois étapes du week-end, toutes difficiles et importantes pour le classement général. Notre objectif est de finir le plus haut possible et nous sommes prêts à faire le maximum."