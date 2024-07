Remco Evenepoel décroche l'or olympique du contre-la-montre: "Un moment magique de ma vie"

Champion du monde en titre, Evenepoel faisait partie des favoris et il a pleinement répondu aux attentes. Après une course de 32,4 km à travers les rues détrempées de la capitale française, il a devancé l'Italien Filippo Ganna et Wout van Aert.

"Cela signifie énormément pour moi," a déclaré Evenepoel. "On a une telle opportunité aux Jeux Olympiques que tous les quatre ans. C'était le dernier titre qu'il me manquait en tant que coureur de contre-la-montre. Maintenant, je peux le cocher dans ma liste. Après un Tour incroyable, c'est fantastique de remporter ce titre, en battant deux légendes du cyclisme. J'avais quelques doutes sur ma performance aujourd'hui, mais j'ai finalement trouvé les bonnes jambes. C'est certainement l'un des plus beaux moments de ma carrière, un moment magique dans ma vie."