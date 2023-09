Remco Evenepoel a délibérément "laissé filer" dans la 16e étape

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a terminé la 16e étape du Tour d'Espagne en 148e position, sur 150 coureurs, à 14:16 du vainqueur, Jonas Vingegaard. "Comme je l'avais annoncé, J'y suis allé tranquille et j'ai laissé filer rapidement à la fin", a déclaré le champion de Belgique. "Normalement, chez Jumbo-Visma, ils doivent à présent savoir que je ne représente plus une menace pour le général."

Evenepoel défendra son maillot blanc à pois bleus de leader du classement de la montagne lors des prochaines étapes. "Mercredi, je m'attends à une course difficile. J'ai reconnu l'étape vers l'Angliru plus tôt dans l'année et je sais à quoi m'attendre. Pendant la reconnaissance, j'ai eu un troupeau de taureaux derrière moi et cet Angliru est aussi une bête en soi."

"Nous avons eu une étape assez énergique aujourd'hui, même si j'ai voulu gaspiller le moins d'énergie possible", a poursuivi le champion de Belgique. "Ma mission mercredi sera d'accumuler les points pour mon maillot à pois. Je suis à présent à une demi-heure de la tête du général, cela devrait suffire pour recevoir un peu de liberté."