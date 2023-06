Remco Evenepoel dit clairement non au Tour : "Je veux y aller à 150 %"

Après son abandon au Tour d'Italie en raison d'une infection au coronavirus, Evenepoel s'est penché sur la suite des événements et le Tour de France n'a pas sa place dans son calendrier bien que Tadej Pogacar l'ait invité à y prendre part.

"Dans le futur, j'irai certainement, mais pas cette année", a répété Evenepoel. "Il faut me comprendre. J'ai passé six mois à me préparer pour le Giro. J'ai passé trois mois dans le vide au sommet d'une montagne et je suis arrivé au Giro en pleine forme. Mais quand je suis tombé malade, je ne suis pas monté sur le vélo pendant dix jours. Il n'est donc pas facile de revenir en pleine forme pour une course comme le Tour où je veux y aller à fond, à 150 %. Ce n'est certainement pas possible cette année. C'est donc une décision logique de faire l'impasse et de se montrer un peu patient."