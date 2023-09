Remco Evenepoel est resté dans le rang: "Je ne dois pas attaquer tout le temps"

"C'était probablement une journée calme", a-t-il analysé. "Le départ, assez rapide et difficile, était peut-être la partie la plus difficile de la course, ensuite c'était assez facile." Une solide ascension marquait le final de l'étape, mais les favoris se sont neutralisés. "Il y a toujours un peu de nervosité et de stress au moment d'aborder une ascension finale. Nous avons bien réussi à rester devant, éviter les problèmes, donc c'était une bonne journée calme pour nous", a poursuivi le vainqueur 2022.

"Certains gars ont mis du rythme et je leur ai dit de ralentir car ce n'est pas à nous de diriger la course", a expliqué Remco Evenepoel. "Ils étaient peut-être un peu trop excités aujourd'hui, mais ils m'ont écouté et nous avons baissé le rythme. Cela n'avait pas de sens de faire autrement."