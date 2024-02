Remco Evenepoel et Wout van Aert pour briller sur les routes de l'Algarve

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) et Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) seront parmi les têtes d'affiche du 50e Tour d'Algarve (2.Pro), qui s'élancera mercredi pour cinq étapes dans le sud du Portugal. Il s'agira de la première course à étapes de la saison pour les deux superstars du cyclisme noir-jaune-rouge.

Evenepoel comme Van Aert peuvent nourrir de l'ambition en Algarve, bien qu'ils soient encore en train de préparer leurs objectifs majeurs de 2024. Deux étapes de sprint, une journée vallonnée, une arrivée au sommet et un contre-la-montre seront autant d'occasions pour les deux profils de s'illustrer et bâtir la confiance.

Si Evenepoel vise également la victoire finale, Wout van Aert sera quant à lui candidat aux victoires d'étape, seulement. Comme son compatriote, le coureur de Visma-Lease a Bike est capable de briller sur presque tous les terrains. "Je vais choisir mes jours", a-t-il annoncé. "Il y a plusieurs belles étapes et un contre-la-montre. J'espère surtout rentrer à la maison avec de bonnes jambes et de belles expériences."

Jasper Stuyven, Jordi Meeus et Gerben Thijssen seront également présents pour défendre les couleurs de la Belgique. Plusieurs favoris se présenteront également au départ avec l'espoir de perturber les plans d'Evenepoel et Van Aert. Le Britannique Tom Pidcock et l'Italien Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), le Suisse Stefan Küng (Groupama-FDJ), l'Américain Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike) et le Colombien Daniel Felipe Martinez (BORA-hansgrohe), lauréat 2023, seront notamment présents.