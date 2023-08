Remco Evenepoel et Wout van Aert se disent prêts pour le chrono de vendredi

"Je ne me suis pas beaucoup entraîné depuis dimanche et me suis surtout bien reposé", a confié Wout van Aert à la presse mercredi après sa 2e place derrière le Néerlandais van der Poel dimanche dans la course en ligne. "La course de dimanche était très fatigante (271km), mais j'ai vite récupéré, dès lundi, ce qui m'a surpris. Je ne vois pas le chrono comme une revanche, mais comme une nouvelle chance de gagner". La Belgique est toujours à la recherche d'un premier titre mondial dans le contre-la-montre chez les élites.

Evenepoel a fini lui 25e de l'épreuve sur route, mais "vendredi, c'est une autre course", a estimé celui qui a abandonné son maillot arc-en-ciel dimanche. "J'ai pris deux jours pour récupérer et me suis entraîné aujourd'hui (mercredi). Cela s'annonce bien. Le parcours est très beau. C'est un long chrono, bien pour moi. Cela me convient mieux que celui de l'an dernier. Il faudra bien doser ses efforts parce qu'à la fin il y a une montée pavée, très difficile. L'aérodynamisme et la puissance seront importants dans la première partie du parcours. C'est fort rectiligne avec des virages rapides. J'espère pouvoir faire la différence."