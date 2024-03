Remco Evenepoel a "hâte de découvrir la France" et "apprendre beaucoup" en vue du Tour

Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Remco Evenepoel va disputer une course à étapes en France à l'occasion de Paris-Nice (WorldTour), à partir de dimanche. Le leader de la Soudal Quick-Step est impatient de parcourir l'Hexagone, "ouvrir les yeux et apprendre beaucoup" en vue du Tour de France cet été.

"Dès les premiers entraînements, j'avais cette course en tête avec le Dauphiné et le Tour", a confié Evenepoel en conférence de presse, samedi. "J'ai hâte de découvrir la France et de disputer ma première course à étapes ici. Je ne connais pas beaucoup la région. Nous allons y rouler le week-end prochain et ensuite je ferai quelques reconnaissances pour le Tour."

"C'est un hasard" si le champion de Belgique n'a jamais couru en France, si ce n'est au Chrono des Nations. Désormais, il souhaite "emmagasiner de l'expérience sur ces routes qui ne sont pas semblables aux autres pays. Sentir les caractéristiques de la France, le public, la nervosité et le temps. Paris-Nice est plus qu'un échauffement mais c'est la course parfaite pour m'habituer au pays" avant les futures échéances.