Remco Evenepoel: "Je pense que mes objectifs à long terme ne changeront pas"

Evenepoel souffre d'une fracture de la clavicule droite et de l'omoplate droite et rentrera vendredi en Belgique où il subira une opération de la clavicule et effectuera des examens complémentaires à l'hôpital d'Herentals.

"Bien sûr, mes plans à court terme vont changer, mais j'espère et je pense que mes objectifs à long terme ne changeront pas", a commenté Evenepoel dans une vidéo publiée par son équipe sur Instagram. "Tout devrait être OK avec cela. Je dois remercier tous les docteurs pour avoir pris soin de moi ces dernières heures. Et bien sûr, je souhaite à tous les coureurs impliqués dans la chute tout le meilleur et un prompt rétablissement. J'espère vous revoir tous rapidement sur la route."