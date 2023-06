Remco Evenepoel: "Je sens que je ne suis pas encore en top forme"

Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a allumé la première mèche en attaquant à 6,4 km de l'arrivée de la 3e étape du Tour de Suisse, la première étape de montagne, mais le champion du monde, suivi par Mattias Skjelmose et Felix Gall, a été lâché par le Danois et l'Autrichien, terminant 4e.

"J'ai attaqué à 6 ou 7 km du sommet. Nous avons tout de suite creusé un bel écart mais j'ai été moins bien pendant deux à trois minutes et j'ai dû laisser partir les deux autres", a expliqué le champion du monde. "Mais je me suis battu jusqu'à la fin et j'ai fini 4e. J'aurais préféré finir 3e pour les bonifications mais j'ai fait de mon mieux".

Evenepoel est 2e du général à 17 secondes du nouveau maillot jaune Mattias Skjelmose. "Je sens que je ne suis pas encore en top forme, que je dois encore progresser, mais je pense que je peux être satisfait de ce que j'ai montré aujourd'hui, après dix jours d'entraînement. J'espère avoir de meilleures sensations dans les jours qui viennent, et je tenterai alors encore ma chance".