Remco Evenepoel : "J'espère avoir ma chance demain"

"C'était un peu ennuyeux avec le vent qui venait de côté, donc le peloton était toujours un peu stressé, mais finalement c'était une journée tranquille et une bonne journée pour essayer de récupérer de l'effort d'hier", a déclaré Remco Evenepoel au micro des organisateurs. "J'espère avoir ma chance demain. Tout dépendra de la façon dont se déroulera le départ. Nous verrons bien, car aujourd'hui, je me suis senti assez fatigué par les deux derniers jours. J'espère que je récupérerai bien cette nuit et nous verrons demain. Ce qui est bien, c'est que je n'ai plus à penser au maillot de la montagne. Je peux donc me concentrer à fond sur la victoire d'étape. C'est une longue et difficile journée pour terminer La Vuelta", ajoute le vainqueur du Tour d'Espagne 2022, vainqueur de trois étapes cette année.