Remco Evenepoel, malade, ne défendra pas son titre dimanche à Zottegem

"Bien qu'il s'agisse d'une petite maladie, Remco et notre équipe ont décidé qu'il serait préférable de ne pas prendre le départ après un long stage en altitude afin de ne pas perturber davantage sa préparation pour le Tour de France et les Jeux Olympiques", a précisé Soudal Quick-Step dans son communiqué.

"Je suis déçu de ne pas pouvoir participer au championnat de Belgique. Cela a été un grand honneur de remporter cette course l'année dernière et de porter le maillot tricolore. Même si je ne suis pas très malade, je ne serais pas en mesure d'être à 100% et nous pensons que c'est mieux de ne pas prendre de risque si proche du Tour de France. Je souhaite bonne chance à mes équipiers et j'espère que nous pourrons garder le maillot au sein de l'équipe."

Evenepoel se prépare actuellement pour le Tour de France qui débute le samedi 29 juin. Le natif de Schepdael a été aperçu en reconnaissance du premier contre-la-montre de la Grande Boucle vendredi.