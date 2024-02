Remco Evenepoel ne craint pas les graviers du Tour de France, son objectif principal

Remco Evenepoel ne redoute pas la très controversée étape 'gravel' du prochain Tour de France. "Elle a l'air plus folle qu'elle ne l'est vraiment", a-t-il commenté à propos de l'étape qui comportera plus de 30 kilomètres de gravier. Le champion de Belgique en a fait la reconnaissance, comme il l'a expliqué en conférence de presse vendredi.