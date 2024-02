Remco Evenepoel ouvre sa saison par une victoire en solitaire

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté la deuxième édition de la Figueira Champions Classic, course cyclise de catégorie 1.Pro après 192 km entre Sao Pedro et Figueira da Foz. Le champion de Belgique s'est imposé en solitaire pour sa première course de la saison. Vito Braet (Intermarché-Wanty) a pris la deuxième place devant l'Italien Simone Velasco (Astana Qazaqtan).