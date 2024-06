Remco Evenepoel peut prendre le maillot jaune lundi "mais ne va pas risquer sa vie"

Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a grimpé à la deuxième place du classement général du Tour de France à l'issue de la 2e étape, qui s'est ponctuée dimanche à Bologne, en Italie. Il peut même s'emparer "simplement" du maillot jaune lundi en terminant deux places devant Tadej Pogacar, leader du général (et devant Jonas Vingegaard et Richard Carapaz) lors sprint attendu à Turin. Mais ce n'est pas ce qu'il pensait après l'étape. "Je ne vais pas prendre de risques", a déclaré le nouveau porteur du maillot blanc.

Les quatre premiers du classement général se trouvent dans le même temps. L'addition des places donne de peu l'avantage, et la tunique de leader, à Pogacar (4e et 14e) devant Evenepoel (8e et 12e), Vingegaard (16e et 13e) et Carapaz (22e et 10e). Evenepoel peut s'emparer du jaune à condition d'être bien placé dans le sprint lundi. D'autant que Pogacar a indiqué qu'il ne se concentrera pas sur la défense de son paletot distinctif.

Evenepoel ne compte pas se mêler à un sprint massif. "Non, je ne sprinterai pas", a-t-il expliqué. "Non, non, non. Demain, c'est un sprint massif. Il est évident qu'il faut éviter les ennuis, mais je ne prendrai aucun risque. Je ne risquerai pas ma vie pour le maillot jaune. Mais si je le prends, je serai fier et j'en profiterai. Ce serait formidable, même si cela donnerait du travail supplémentaire aux gars, ce qui n'est pas toujours pratique. Surtout en première semaine du Tour."