Remco Evenepoel reconnaît un "lien fort" avec l'Espagne avant de débuter la Vuelta

Evenepoel a acheté l'année dernière un appartement dans la région d'Alicante et y est "allé très souvent cet hiver" a-t-il indiqué. "Je peux bien m'y entraîner. En Espagne, on fait aussi beaucoup de stages à haute altitude. Les montées et les descentes me conviennent parfaitement. C'est un peu brutal, mais ça donne envie de courir. Les fans sont toujours contents de me voir, et sont fougueux. Est-ce que je parle espagnol? Un peu, je peux faire de petites phrases".

Toujours présentes en Espagne, les fortes chaleurs pourraient influencer la cours. Le mercure dépasse souvent les 30°C à Barcelone ces derniers jours. "Je peux m'adapter" répond le Brabançon. "Je m'entraîne souvent dans ces conditions, mais bien sûr c'est désagréable. Il ne devrait pas faire trop chaud sur l'entièreté de la course, heureusement".