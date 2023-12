Remco Evenepoel rejoint à 23 ans le cercle des Sportifs belges de l'année aux 3 titres

Le vainqueur en 2023 de Liège-Bastogne-Liège, de deux étapes du Giro, de trois dans la Vuelta plus du maillot à pois de meilleur grimpeur, de la Clasica san Sebastian et du championnat du monde de contre-la-montre, devenant le premier Belge de l'histoire à s'imposer dans cet exercice, a devancé le champion du monde de snooker Luca Brecel et le champion du monde de patinage de vitesse de la course départ groupé (mass start) Bart Swings. Celui-ci a aussi remporté quatre titres mondiaux en roller cette année. C'est la 5e année qui voit Swings terminer sur la 3e marche du podium dans ce référendum après 2013, 2014, 2018 et 2022. Le joueur de football Kevin De Bruyne et le coureur cycliste Jasper Philipsen complètent le top 5 dans cet ordre.

Quelque 229 journalistes sportifs professionnels et anciens lauréats, qui ne sont plus actifs, ont pris part à cette élection.