Remco Evenepoel satisfait de sa "très bonne journée" avant un jour de repos lundi

"Très bonne journée pour moi, je pense qu'on avait beaucoup donné dans les bordures (en début d'étape, ndlr) et puis sur la montée finale, on a bien dominé. On a bien mis le rythme et puis les autres ne pouvaient que suivre. Puis, il y a eu une petite attaque de Roglic, mais je pense que je ne perds pas de temps du tout, donc bonne journée pour moi", a estimé le champion de Belgique au micro des organisateurs à l'arrivée.

La première semaine de cette Vuelta se clôture avant la première des deux journées de repos au programme lundi. Mardi propose un contre-la-montre individuel de 25.8km à Valladolid que va aborder Evenepoel avec un bon sentiment soldant la première semaine de course. "Dommage la petite mauvaise journée à cause des blessures parce que sinon je pense que j'étais un des meilleurs", a ajouté l'ancien champion du monde. "On est bien, on a une bonne position dans le classement général et on va au contre-la-montre avec un bon sentiment."