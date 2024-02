Remco Evenepoel s'impose pour son premier jour de course: "C'est bon pour ma confiance"

"Je suis heureux de commencer ma saison par une victoire, comme je le souhaitais. C'est bon pour ma confiance et pour ma prochaine course", a déclaré Remco Evenepoel, cité dans un communiqué de son équipe. "J'ai aimé rouler seul pendant plus de 50 kilomètres. Le plan initial n'était pas d'attaquer à deux tours de l'arrivée, mais plutôt d'attendre les dernières ascension. Mais quand j'ai remarqué que le peloton était réduit à 25 coureurs et que beaucoup d'entre eux avaient du mal à suivre le rythme de mes coéquipiers, j'ai décidé d'y aller et de voir ce qui se passerait. Dès que j'ai eu 20 secondes d'avance au sommet de la côte et 40 secondes à l'entame du dernier tour, j'ai continué. J'avais la puissance pour pousser avec ce vent de face. Je suis ravi de la façon dont les choses se sont déroulées et de cette victoire", ajoute Evenepoel, qui s'est imposé avec 1:48 d'avance sur Vito Braet (Intermarché-Wanty) et l'Italien Simone Velasco (Astana).

Remco Evenepoel va rester au Portugal pour y disputer le Tour d'Algarve (2.Pro) qui débutera mercredi.