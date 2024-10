Remco Evenepoel, Tim Merlier et Lotte Kopecky nommés au Vélo d'Or

Avec Remco Evenepoel, Tim Merlier et Lotte Kopecky, trois Belges ont été nommés pour le Vélo d'Or, le trophée remis par Vélo Magazine aux meilleurs coureur et coureuse de la saison cycliste. Evenepoel et Merlier font partie de la liste masculine dévoilée par le journal L'Équipe lundi, de même que Kopecky chez les dames.